Украина в феврале планирует созвать дебаты в Генассамблее ООН. По каким вопросам

Украина запланировала созвать дебаты в Генассамблее ООН. Украинская сторона хочет обсудить ситуацию на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина, cсылаясь на брифинг пресс-секретаря украинского МИД Олега Николенко.
Такое заседание Украина хочет провести в феврале.
"В феврале планируем созвать дебаты в Генассамблее ООН, чтобы обсудить при участии широкого круга государств ситуацию на временно оккупированных территориях", - заявил он.
Николенко прокомментировал намерения РФ по проведению 17 февраля брифинга Совета безопасности по вопросам невыполнения минских соглашений.
"Украина использует этот случай, чтобы представить факты невыполнения РФ своих обязательств", - заявил он.