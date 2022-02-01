Украина в феврале планирует созвать дебаты в Генассамблее ООН. По каким вопросам

Такое заседание Украина хочет провести в феврале.

"В феврале планируем созвать дебаты в Генассамблее ООН, чтобы обсудить при участии широкого круга государств ситуацию на временно оккупированных территориях", - заявил он.

Николенко прокомментировал намерения РФ по проведению 17 февраля брифинга Совета безопасности по вопросам невыполнения минских соглашений.

"Украина использует этот случай, чтобы представить факты невыполнения РФ своих обязательств", - заявил он.