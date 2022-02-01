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Украина в феврале планирует созвать дебаты в Генассамблее ООН. По каким вопросам

Автор: Анастасия Рокитна

Украина запланировала созвать дебаты в Генассамблее ООН. Украинская сторона хочет обсудить ситуацию на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина, cсылаясь на брифинг пресс-секретаря украинского МИД Олега Николенко.

Такое заседание Украина хочет провести в феврале.

"В феврале планируем созвать дебаты в Генассамблее ООН, чтобы обсудить при участии широкого круга государств ситуацию на временно оккупированных территориях", - заявил он.

Николенко прокомментировал намерения РФ по проведению 17 февраля брифинга Совета безопасности по вопросам невыполнения минских соглашений.

"Украина использует этот случай, чтобы представить факты невыполнения РФ своих обязательств", - заявил он.

Напомним, Совет Безопасности ООН в последний день января провел заседание по поводу угрозы вторжения России в Украину.

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