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Україна в лютому планує скликати дебати в Генасамблеї ООН. З яких питань

Автор: Анастасія Рокитна

Україна запланувала скликати дебати в Генасамблеї ООН. Українська сторона хоче обговорити ситуацію на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг прес-секретаря українського МЗС Олега Ніколенка.

Таке засідання Україна хоче провести в лютому.

"У лютому плануємо скликати дебати в Генасамблеї ООН, щоб обговорити за участю широкого кола держав ситуацію на тимчасово окупованих територіях", - заявив він.

Ніколенко прокоментував наміри РФ щодо проведення 17 лютого брифінгу Ради безпеки з питань невиконання Мінських угод.

"Україна використовує цей випадок, щоб представити факти невиконання РФ своїх зобов'язань", - заявив він.

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН в останній день січня провела засідання з приводу загрози вторгнення Росії в Україну.

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