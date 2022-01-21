Украина, Европа и мир: Блинкен предложил Лаврову несколько идей по безопасности

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым предложил ему несколько идей в сфере безопасности. И не только по безопасности в Украине, но и Европе, и в мире в целом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию .

По его словам, США и Россия могут предпринять несколько шагов, чтобы повысить прозрачность и уменьшить риски, усилить контроль за вооружениями, а также выстроить доверие.

"Я донес до министра Лаврова конкретные пункты, вызывающие нашу обеспокоенность, относительно действий РФ, подрывающих мир и безопасность, и не только в Украине, а и в Европе, и мире в целом. Я предложил несколько идей, как уменьшить риски и повысить безопасность", - отметил Блинкен.