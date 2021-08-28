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Украина эвакуировала из Афганистана еще около 400 человек

Автор: Владислав Красинский

Украина эвакуировала из Афганистана еще около 400 человек. Из Кабула вылетели три самолета.

Об этом РБК-Украина сообщили в ОП.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что сегодня из Афганистана вылетел не один самолет, а сразу три.

"Где-то около 400 человек эвакуировано. Прямо сейчас сел второй самолёт. Чуть позже, через час-полтора сядет третий", - сообщил он.

Встречать рейсы будут глава ОП Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран, и замминистра иностранных дел Евгений Енин.

"На бортах много граждан Украины, есть граждане США, журналисты в том числе", - добавил Подоляк.

Напомним, 25 августа сообщалось, что в Афганистане остается еще около 90 украинцев.

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АфганистанОфис президента