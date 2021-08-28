Украина эвакуировала из Афганистана еще около 400 человек

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что сегодня из Афганистана вылетел не один самолет, а сразу три.

"Где-то около 400 человек эвакуировано. Прямо сейчас сел второй самолёт. Чуть позже, через час-полтора сядет третий", - сообщил он.

Встречать рейсы будут глава ОП Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран, и замминистра иностранных дел Евгений Енин.

"На бортах много граждан Украины, есть граждане США, журналисты в том числе", - добавил Подоляк.