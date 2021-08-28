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Україна евакуювала з Афганістану ще близько 400 людей

Автор: Владислав Красінський

Україна евакуювала з Афганістану ще близько 400 осіб. З Кабула вилетіли три літаки.

Про це РБК-Україна повідомили в ОП.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що сьогодні з Афганістану вилетів не один літак, а відразу три.

"Десь близько 400 осіб евакуйовано. Прямо зараз сів другий літак. Трохи пізніше, через годину-півтори сяде третій", - повідомив він.

Зустрічати рейси будуть глава ОП Андрій Єрмак, міністр оборони Андрій Таран, і заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

"На бортах багато громадян України, є громадяни США, журналісти в тому числі", - додав Подоляк.

Нагадаємо, 25 серпня повідомлялося, що в Афганістані залишається ще близько 90 українців.

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АфганистанОфіс президента