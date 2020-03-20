Украина эвакуировала уже более 50 тыс. граждан

С начала карантина в Украине из-за пандемии коронавируса в страну были эвакуированы более 50 тыс. граждан. Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, за последние пять дней Украина вернула более 50 тысяч соотечественников.

"На сегодня запланировано 42 авиарейса, которые доставят еще 8 тысяч украинцев. Вчера у меня был разговор с премьером Канады Джастином Трюдо, мы договорились о взаимной эвакуации украинцев из Канады и канадцев из Украины", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что с Венгрией и Польшей договорились о транзитных коридорах, по которым украинцы смогут вернуться домой.

" Мы сотрудничаем с Польской железной дорогой, и сегодня из Перемышля отправятся пять поездов, которые доставят около 3 тысяч граждан. На завтра запланирован поезд, который вернет украинцев из Литвы и Латвии", - добавил он.

Напомним, сегодня в Украину двумя эвакуационными поездами из Польши вернулись более 1150 граждан. Эвакуированные проходят опрос и температурный скрининг.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщал, что в Украину из-за границы вернут еще 10 тысяч граждан.