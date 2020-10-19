Украина на этой неделе перейдет на зимнее время

Действие летнего времени в Украине отменяется 25 октября 2020 года в 4 (четыре) часа по киевскому времени. В последнее воскресенье октября часовая стрелка переводится на 1 (один) час назад.

Об этом сообщает Департамент технического регулирования и метрологии Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время действует постановление Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

С учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, правительство Украины постановило ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад.

Отметим, по закону, местные выборы в Украине проходят в последнее воскресенье октября. В 2020 году это 25 октября. По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство (58%) украинцев знают, что выборы состоятся 25 октября, еще 14% ответили, что они пройдут в этом месяце, 2% назвали другой месяц и число. В то же время, 26% вообще не знают, или затруднились с ответом.

Как сообщало РБК-Украина, в Верховную раду внесли законопроект, которым предусматривается закрепление на территории Украины единого киевского времени и отказ от сезонного перевода стрелок часов.

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