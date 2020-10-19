Україна на цьому тижні перейде на зимовий час

Дія літнього часу в Україні скасовується 25 жовтня 2020 року о 4 (четвертій) годині за київським часом. В останню неділю жовтня годинникова стрілка переводиться на 1 (одну) годину назад.

Про це повідомляє Департамент технічного регулювання і метрології Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Як наголошується в повідомленні, в даний час діє постанова Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".

З урахуванням порядку обчислення часу, що діє в країнах Європи з 1996 року, уряд України постановив запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого годинного поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад

Відзначимо, за законом, місцеві вибори в Україні проходять в останню неділю жовтня. У 2020 році це 25 жовтня. За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість (58%) українців знають, що вибори відбудуться 25 жовтня, ще 14% відповіли, що вони пройдуть в цьому місяці, 2% назвали інший місяць і число. Водночас 26% взагалі не знають, або вагалися з відповіддю.

Як повідомляло РБК-Україна, у Верховну раду внесли законопроект, яким передбачається закріплення на території України єдиного київського часу і відмова від сезонного переведення стрілок годинника.

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