Україна цього року зіграє ще мінімум 15 матчів: календар
Цього року збірна України з футболу зіграє ще не менше 15 матчів. Матчі проводитимуться в рамках відбору на Чемпіонат світу-2022, турніру Євро-2020, а також заплановано кілька товариських поєдинків.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Української асоціації футболу.
Зокрема, асоціація опублікувала календар матчів збірної в 2021 році:
- 28.03. Україна - Фінляндія. ЧС-2022 (21.45, Київ)
- 31.03. Україна - Казахстан. ЧС-2022 (21.45, Київ)
- 23.05. Україна - Бахрейн. Товариський матч (Харків)
- 03.06. Україна - Північна Ірландія. Товариський матч
- 07.06. Україна - Кіпр. Товариський матч
- 13.06. Нідерланди - Україна. Євро-2020 (22.00, Амстердам)
- 17.06. Україна - Північна Македонія. Євро-2020 (16.00, Бухарест)
- 21.06. Україна - Австрія. Євро-2020 (19.00, Бухарест)
- 01.09. Казахстан - Україна. ЧС-2022 (17.00)
- 04.09. Україна - Франція. ЧС-2022 (21.45)
- 08.09. Чехія - Україна. Товариський матч
- 09.10. Фінляндія - Україна. ЧС-2022 (19.00)
- 12.10. Україна - Боснія і Герцеговина. ЧС-2022 (21.45)
- 11.11. Україна - Болгарія. Товариський матч
- 16.11. Боснія і Герцеговина - Україна. ЧС-2022 (21.45)
Зазначимо, на кількість матчів ще може вплинути виступ команди на Євро-2020. Від успіхів на цьому турнірі залежить, на якій стадії Україна завершить його. До плей-офф виходять перші дві команди з кожної групи, 1/8 фіналу пройде 26-29 червня, 1/4 - 2-3 липня, півфінали - 6-7 липня, фінал - 11 липня.
Нагадаємо, раніше УАФ прийняла рішення провести товариський матч Україна - Бахрейн 23 травня в Харкові.
До цього Спортивний арбітражний суд Лозанни відхилив апеляцію України на технічну поразку в матчі проти Швейцарії.