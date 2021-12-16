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Украина в этом году сделала максимально безопасным празднование Рош ха-Шана в Умани, - Ляшко

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Киев, Четверг 16 декабря 2021 19:40
Украина в этом году сделала максимально безопасным празднование Рош ха-Шана в Умани, - Ляшко Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач / РБК Украина)
Автор: Артем Горовенко

Украина в этом году смогла обеспечить безопасное празднование в Умани праздника Рош ха-Шана, несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе третьего Kyiv Jewish Forum.

"Несмотря на то, что эпидемическая ситуация в мире не позволяет нам вернуться в доковидные времена, Украина сделала максимально безопасным и удобным празднование Рош ха-Шана в Умани, понимая важность сохранения культурного достояния и традиций", - отметил Ляшко.

По его словам, учитывая передовой опыт вакцинации, в том числе Израиля, Украине удалось пройти пик заболеваемости самой тяжелой волны COVID-19 без введения общенационального локдауна. В настоящее время Украина уверенно вышла на среднеевропейские темпы вакцинации.

"Надеюсь, что уроки, которые человечество вынесет из пандемии, станут движущей силой для дальнейшего развития и осуществления реформ в сфере здравоохранения. Несмотря на непростой пандемический год, мы продолжаем в Украине медицинскую реформу и работаем над стратегией развития здравоохранения-2030, которая будет представлена ​​МОЗ в декабре этого года", - заявил глава Минздрава.

Ляшко признал, что COVID-19 может никогда не исчезнуть. В будущем могут требоваться новые противоэпидемические меры, отличающиеся от тех, которые были введены в начале эпидемии.

"Хорошая новость - мы можем вернуться к нормальной жизни с циркуляцией этого вируса между нами. Все больше ученых намекают, что коронавирус станет эндемической болезнью", - рассказал Ляшко.

Напомним, в 2021 году Kyiv Jewish Forum проводится уже в третий раз. Форум проходит 15-16 декабря в формате онлайн-конференции.

Как ранее заявил президент Еврейской конфедерации Украины, Вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин, в этом году KJF соберет глав государств и представителей правительств и парламентов из многих стран мира.

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Виктор Ляшко Израиль
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