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Україна цього року зробила максимально безпечним святкування Рош га-Шана в Умані, - Ляшко

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Київ, Четвер 16 грудня 2021 19:40
Україна цього року зробила максимально безпечним святкування Рош га-Шана в Умані, - Ляшко Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Україна цього року змогла забезпечити безпечне святкування в Умані свята Рош га-Шана попри складнощі, викликані пандемією коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ході третього Kyiv Jewish Forum.

"Попри те, що епідемічна ситуація у світі не дозволяє нам повернутись у доковідні часи, Україна зробила максимально безпечним та зручним цьогорічне святкування Рош га-Шана в Умані, розуміючи важливість збереження культурних надбань та традицій", - зазначив Ляшко.

За його словами, враховуючи передовий досвід вакцинації, зокрема й Ізраїлю, Україні вдалося пройти пік захворюваності самої тяжкої хвилі COVID-19 без введення загальнонаціонального локдауну. Наразі Україна впевнено вийшла на середньоєвропейські темпи вакцинації.

"Маю надію, що уроки, які людство винесе з пандемії, стануть рушійною силою для подальшого розвитку та здійснення реформ у сфері охорони здоровʼя. Не зважаючи на непростий пандемічний рік, ми продовжуємо в Україні медичну реформу та працюємо над стратегією розвитку охорони здоровʼя-2030, яка буде представлена МОЗ у грудні цього року", - заявив очільник МОЗ.

Ляшко визнав, що COVID-19 може не зникнути ніколи. У майбутньому можуть знадобитись нові протиепідемічні заходи, які відрізняються від тих, що були введені на початку епідемії.

"Хороша новина - ми можемо повернутись до нормального життя із циркуляцією цього вірусу поміж нами. Все більше науковців натякають, що коронавірус стане ендемічною хворобою", - розповів Ляшко.

Нагадаємо, у 2021 році Kyiv Jewish Forum проводиться вже втретє. Форум проходить 15-16 грудня у форматі онлайн-конференції.

Як раніше заявив президент Єврейської конфедерації України, Віце-президент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін, цього року KJF збере голів держав та представників урядів та парламентів із багатьох країн світу.

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Віктор Ляшко Ізраїль
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