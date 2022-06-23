ru ua
Пт, 24 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина - это сокровищница Европы на следующие десятилетия развития вперед, - Дуда

Новина українською →
Варшава, Четверг 23 июня 2022 06:44
Украина - это сокровищница Европы на следующие десятилетия развития вперед, - Дуда Президент Польши Анджей Дуда (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Польше необходима сильная и независимая Украина, которая имеет значительный экономический и природный потенциал и является сокровищницей развития на предстоящие десятилетия.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"С уверенностью можно сказать, что Украина является сокровищницей на следующие десятилетия развития для нашей части Европы, а также для всего ЕС", - подчеркнул президент Польши.

По его словам, украинцы сегодня собственной кровью подписывают свое вступление в свободный мир. Запад не может воспринимать это легкомысленно. Он отметил, что Польша прекрасно знает, что делает, помогая Украине, потому что поляки хотят развиваться и вместе с украинцами строить как можно лучшие условия для жизни в совместной части Европы.

Напомним, что в МИД Польши убеждены, что ЕС предоставит Украине статус кандидата. Также ранее в МИД России пригрозили ударом по Польше за идею передать ядерные ракеты Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Украина Польша Анджей Дуда
NEWS
США выделят военную помощь Украине еще на 450 млн долларов: что туда войдет
США выделят военную помощь Украине еще на 450 млн долларов: что туда войдет
DAILY
На пороге газового кризиса. Как Россия шантажирует ЕС и чего ждать Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент На пороге газового кризиса. Как Россия шантажирует ЕС и чего ждать Украине