Украина - это сокровищница Европы на следующие десятилетия развития вперед, - Дуда

Польше необходима сильная и независимая Украина, которая имеет значительный экономический и природный потенциал и является сокровищницей развития на предстоящие десятилетия.

"С уверенностью можно сказать, что Украина является сокровищницей на следующие десятилетия развития для нашей части Европы, а также для всего ЕС", - подчеркнул президент Польши.

По его словам, украинцы сегодня собственной кровью подписывают свое вступление в свободный мир. Запад не может воспринимать это легкомысленно. Он отметил, что Польша прекрасно знает, что делает, помогая Украине, потому что поляки хотят развиваться и вместе с украинцами строить как можно лучшие условия для жизни в совместной части Европы.