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Украина и еще три страны присоединились к санкциям ЕС из-за Керченского моста

Автор: Андрей Козловский

Четыре страны, включая Украину, присоединились к решению Совета ЕС о расширении санкций против участников строительства Керченского моста. Россия построила его еще в 2018 году.

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Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Как сообщается, Европейский Союз в прошлом месяце расширил санкции против участников строительства Керченского моста, внеся в "черный список" двух физических лиц и четыре компании.

"Страны-кандидаты Черногория, Албания и Норвегия, входящая в Европейскую экономическую зону, а также Украина присоединяются к этому решению Совета ЕС", - говорится в сообщении.

Напомним, в ЕС одобрили введение санкций против России из-за Керченского моста в конце сентября. Официально о введении санкций сообщили 1 октября.

Кроме того, в октябре правительство Швейцарии присоединилось к санкциям Европейского союза против России.

Ранее РБК-Украина писало, что Евросоюз также ввел санкции против России из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. В санкционный список попали шесть человек.

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