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Україна і ще три країни приєдналися до санкцій ЄС через Керченський міст

Автор: Андрій Козловський

Чотири країни, включно з Україною, приєдналися до рішення Ради ЄС про розширення санкцій проти учасників будівництва Керченського мосту. Його Росія побудувала ще у 2018 році.

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Про це повідомляє прес-служба Європарламенту.

Як повідомляється, Європейський Союз у минулому місяці розширив санкції проти учасників будівництва Керченського мосту, внісши у "чорний список" двох фізичних осіб і чотири компанії.

"Країни-кандидати Чорногорія, Албанія та Норвегія, що входить до Європейської економічної зони, а також Україна приєднуються до цього рішення Ради ЄС" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ЄС схвалили введення санкцій проти Росії через Керченський міст в кінці вересня. Офіційно про введення санкцій повідомили 1 жовтня.

Крім того, у жовтні уряд Швейцарії приєдналося до санкцій Європейського союзу проти Росії.

Раніше РБК-Україна писало, що Євросоюз також ввів санкції проти Росії через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. У санкційний список потрапили шість осіб.

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