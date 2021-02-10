Украина и ЕС пересмотрят торговую часть Соглашения об ассоциации. Начнут в этом году

Пересмотр торговой части предусмотрен статьей 29 Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

"Мы с нетерпением ждем на просмотр либерализации торговли товарами, как это предусмотрено ст. 29 Соглашения об ассоциации, через 5 лет после вступления в силу, что должно произойти уже в этом году", - сказал Домбровскис.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что пересмотр торговой части Соглашения об ассоциации будет способствовать увеличению товарооборота между Украиной и ЕС и дальнейшему сближению украинской и европейской экономик.

"Надеемся, что наши переговоры позволят увеличить объем квот, которые предусматривает наше соглашение с ЕС", - добавил Шмыгаль.