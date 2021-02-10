Україна та ЄС переглянуть торгову частину Угоди про асоціацію. Почнуть цього року

Перегляд торгової частини передбачений статтею 29 Угоди про асоціацію України з ЄС.

"Ми з нетерпінням чекаємо на перегляд лібералізації торгівлі товарами, як це передбачено ст. 29 Угоди про асоціацію, через 5 років після набрання чинності, що має відбутися вже цього року", - сказав Домбровскіс.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що перегляд торгової частини Угоди про асоціацію сприятиме збільшенню товарообігу між Україною та ЄС та подальшому зближенню української та європейської економік.

"Сподіваємось, що наші переговори дозволять збільшити об’єм квот, які передбачає наша угода з ЄС", - додав Шмигаль.