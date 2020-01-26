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Україна в ЄС боротиметься за "промисловий безвіз" і енергетичну інтеграцію, - Кулеба

Новини » Політика     26.01.2020 - 05:54
Україна в ЄС боротиметься за "промисловий безвіз" і енергетичну інтеграцію, - Кулеба
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Питання обговорюватимуться на засіданні Ради асоціацій

Уряд України на майбутньому засіданні Ради асоціації Україна - ЄС 28 січня буде боротися за так званий "промисловий безвіз" і енергетичну інтеграцію з Євросоюзом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем’єр-міністра із питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби в інтерв'ю "Радіо Свобода".

На думку Кулеби, засідання Ради асоціації має зафіксувати новий рівень амбіцій у стосунках між ЄС і Україною.

"Ми будемо боротися за те, щоб забезпечити прогрес у царині укладення так званого "промислового "безвізу". Це потрібно насамперед українському малому й середньому бізнесові. Це можливість збільшення експорту. Це потрібно Україні", – заявив віце-прем’єр.

Крім того, сказав він, "будемо працювати над поглибленням енергетичної інтеграції для того, щоб українці отримували дешевшу енергію, їхні домогосподарства були більше енергоефективними, щоб платіжки були меншими за рахунок всіх цих змін".

Також Кулеба заявив, що очікується просування інтеграції у цифровому секторі, щоб українці отримували в Україні якісні сервіси, а їх персональні дані були надійно захищені.

Раніше Кулеба заявив, що Україна більше не претендує на створення митного союзу з Євросоюзом.

РБК-Україна писало, що посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас заявив, що ЄС піде назустріч українським ініціативам щодо розширення угоди про асоціацію, але чекає конкретних кроків.

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