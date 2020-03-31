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Украина экспортировала около 640 тонн медицинских масок с начала 2020 года

Новости » Коронавирус     31.03.2020 - 18:33
Украина экспортировала около 640 тонн медицинских масок с начала 2020 года
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украина экспортировала маски до 48 стран и районов мира

В январе-феврале 2020 года Украина экспортировала около 640 тонн медицинских масок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Так, 233 тонны медицинских хирургических масок стоимостью 4,3 млн долларов уехали в Германию, 104 тонны на 1,4 млн долларов - в Румынию, 94 тонны на 780 тысяч долларов - в Словакию.

"Среди других крупнейших импортеров украинских масок - Китай, Гонконг, Польша, Россия и Эстония", - говорится в сообщении.

Напомним, по словам исполнительного директора Всемирной организации здравоохранения Майкла Райана, маски в первую очередь должны носить только инфицированные люди или медперсонал, контактирующий с зараженными. Более того, неправильное ношение масок может даже навредить человеку.

Как сообщало РБК-Украина, ранее в украинском Министерстве здравоохранения рассказали, что медицинские маски необходимо носить потому, что все могут быть потенциально инфицированными коронавирусом.

Ранее сообщалось, за первое нарушение режима карантина в Киеве из-за коронавируса будет штраф - 17 тыс. гривен, за второе - 34 тыс. гривен, а за третье - уголовная ответственность. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что "тем, кто совсем не понимают и нарушают правила в третий раз - уголовная ответственность".

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