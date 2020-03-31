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Україна експортувала близько 640 тонн медичних масок з початку 2020 року

Новини » Коронавірус     31.03.2020 - 18:33
Україна експортувала близько 640 тонн медичних масок з початку 2020 року
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Україна експортувала маски до 48 країн і районів світу

У січні-лютому 2020 року Україна експортувала близько 640 тонн медичних масок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Так, 233 тонни медичних хірургічних масок вартістю 4,3 млн доларів поїхали до Німеччини, 104 тонни на 1,4 млн доларів - до Румунії, 94 тонни на 780 тисяч доларів - до Словаччини.

"Серед інших найбільших імпортерів українських масок - Китай, Гонконг, Польща, Росія та Естонія", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за словами виконавчого директора Всесвітньої організації охорони здоров'я Майкла Райана, маски у першу чергу повинні носити тільки інфіковані люди або медперсонал, що контактує з зараженими. Більш того, неправильне носіння масок може навіть нашкодити людині.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше в українському Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що медичні маски необхідно носити тому, що всі можуть бути потенційно інфікованими коронавірусом.

Раніше повідомлялося, за перше порушення режиму карантину в Києві через коронавірус буде штраф - 17 тис. гривень, за друге - 34 тис. гривень, а за третє - кримінальна відповідальність. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що "тим, хто зовсім не розуміють і порушують правила втретє - кримінальна відповідальність".

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