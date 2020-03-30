В ВОЗ не рекомендуют носить маски здоровым людям

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Неправильное ношение респираторных масок может навредить человеку, заявили в ВОЗ

Медицинские маски нужно только в случае заражения коронавирусом или при контакте с больным. Об этом во время брифинга заявил исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан.

По его словам, маски в первую очередь должны носить только инфицированные люди или медперсонал, контактирующий с зараженными. Более того, неправильное ношение масок может даже навредить человеку.

"Нет конкретных доказательств того, что массовое ношение масок населением имеет какие-либо потенциальные преимущества. На самом деле, есть некоторые свидетельства об обратном действии при неправильном использовании или неправильном ношении маски", - отметил Райан.

Эпидемиолог ВОЗ по инфекционным заболеваниям доктор Мария Ван Керкхове добавила, что маски должны использовать люди, которые больше всего в этом нуждаются, в частности - медицинский персонал.

"В обществе мы не рекомендуем использовать маски, если вы сами не больны, а также в качестве меры для предотвращения дальнейшего инфицирования от вас, если вы заболели", - сказала Ван Керкхове.

Резюмируя, она отметила, что приоритет использования медицинских масок должен отдаваться инфицированным людей, которые находятся дома, а также тем, кто за ними ухаживает.

Напомним, ранее в украинском Минздраве рассказали, что медицинские маски необходимо носить потому, что все могут быть потенциально инфицированными коронавирусом.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на утро 30 марта было официально подтверждено 480 случаев заражения и 11 смертей от вируса в Украине.