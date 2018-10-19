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Украина за два года вдвое сократила потребление импортного угля

Новости » Энергетика    19.10.2018 - 14:53
Иллюстративное фото (flickr.com/mecheloao)
Иллюстративное фото (flickr.com/mecheloao)

Насалик заявил, что у Украины есть потенциал для замещения импортной составляющей

Украина в течение 2017-2018 годов сократила потребление импортного угля вдвое. Об этом сегодня во время комитетских слушаний относительно государственного сектора угольной промышленности заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает корреспондент РБК-Украина.

"За два года, за 2017-2018 годы нам удалось сократить потребление импортного угля практически в два раза", - сказал он.

Насалик уточнил, что объемы импортируемого угля за два года сократились с 10,5 млн тонн до 5 млн тонн. Министр добавил, что Украина имеет потенциал для замещения импортной составляющей.

"Генерация "Центрэнерго" практически не потребует импортного угля. Импортную составляющую мы можем практически закрывать", - добавил глава Минэнерго.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров Украины утвердил стартовую цену для приватизации государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго" в размере 5,984 млрд гривен.

Отметим, также сообщалось, что ДТЭК планирует импортировать до 2 млн тонн антрацитового угля в 2018 году. 

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