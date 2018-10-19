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Україна за два роки удвічі скоротила споживання імпортного вугілля

Новини » Енергетика    19.10.2018 - 14:53
Ілюстративне фото (flickr.com/mecheloao)
Ілюстративне фото (flickr.com/mecheloao)

Насалик заявив, що Україна має потенціал для закриття імпортної складової

Україна впродовж 2017-2018 років скоротила споживання імпортного вугілля удвічі. Про це сьогодні під час комітетських слухань щодо державного сектору вугільної промисловості заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, передає кореспондент РБК-Україна.  

"За два роки, за 2017-2018 роки нам вдалось скоротити споживання імпортного вугілля практично у два рази", - сказав він. 

Насалик уточнив, що обсяги імпортованого вугілля за два роки скоротились з 10,5 млн тонн до 5 млн тонн. Міністр додав, що Україна має потенціал для закриття імпортної складової. 

"Генерація "Центренерго" практично не потребуватиме імпортного вугілля. Імпортну складову ми можемо практично закривати", - додав голова Міненерго.  

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів України затвердив стартову ціну для приватизації державної енергогенеруючої компанії "Центренерго" у розмірі 5,984 млрд гривень. 

Відзначимо, також повідомлялося, що ДТЕК планує імпортувати до 2 млн тонн антрацитового вугілля в 2018 році.

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