Україна за два роки удвічі скоротила споживання імпортного вугілля

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Насалик заявив, що Україна має потенціал для закриття імпортної складової

Україна впродовж 2017-2018 років скоротила споживання імпортного вугілля удвічі. Про це сьогодні під час комітетських слухань щодо державного сектору вугільної промисловості заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, передає кореспондент РБК-Україна.

"За два роки, за 2017-2018 роки нам вдалось скоротити споживання імпортного вугілля практично у два рази", - сказав він.

Насалик уточнив, що обсяги імпортованого вугілля за два роки скоротились з 10,5 млн тонн до 5 млн тонн. Міністр додав, що Україна має потенціал для закриття імпортної складової.

"Генерація "Центренерго" практично не потребуватиме імпортного вугілля. Імпортну складову ми можемо практично закривати", - додав голова Міненерго.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів України затвердив стартову ціну для приватизації державної енергогенеруючої компанії "Центренерго" у розмірі 5,984 млрд гривень.

Відзначимо, також повідомлялося, що ДТЕК планує імпортувати до 2 млн тонн антрацитового вугілля в 2018 році.