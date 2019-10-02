Украина за два года экстрадировала в Россию 13 человек

В 2018-2019 годах из Украины в Россию экстрадировали 13 человек. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Согласно информации, в прошлом году было экстрадировано 6 человек, в этом - 7.

"В течении 2018-2019 годов Генеральная прокуратура Украины, согласно запросам о выдаче (экстрадиции), организовала фактическую передачу Российской Федерации 13 человек (2018 - 6, 2019 - 7)", - заявили в ГПУ.

Как известно, экстрадиция - это выдача лица государству, в котором данный человек разыскивается для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора. Выдача осуществляется на основании договора между соответствующими государствами. Экстрадиция включает официальное обращение об установлении места пребывания на территории запрашиваемого государства гражданина, которого необходимо выдать, и его выдачу.

Как сообщало ранее РБК-Украина, в сентября 2018 года Генпрокуратура Украины выдала российского гражданина Тимура Тумгоева России на запрос ее спецслужб. В связи с этим под стенами ГПУ активисты устроили беспорядки. Митингующие заявляли, что России выдали участника АТО.

По факту экстрадиции в Россию уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева было открыто уголовное производство по статье служебная халатность.