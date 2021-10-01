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Украина за два года должна обустроить границу с Россией и Беларусью, - Монастырский

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Киев, Пятница 01 октября 2021 14:09
Украина за два года должна обустроить границу с Россией и Беларусью, - Монастырский Фото: министр внутренних дел Денис Монастырский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

В течение 2022-2023 годов Украина должна обустроить государственную границу с Российской Федерацией и Беларусью. Министр внутренних дел Денис Монастырский отметил, что для этого нужно 17 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВД.

"Мы сейчас другие, чем восемь лет назад. Государство приложит все усилия и финансы, чтобы обустроить наконец участок границы с Россией и Беларусью. В следующем году должно быть "большое строительство границ", - заявил он.

По его словам, на границе появятся инженерные сооружения и в целом новая граница будет интеллектуальной. Монастырский подчеркнул, что для полного обустройства границ необходимо 17 млрд гривен и уже попросил правительство заложить эти цифры в бюджет-2022.

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Российская Федерация Беларусь Денис Монастырский
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