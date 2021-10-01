ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Україна за два роки має облаштувати кордон з Росією і Білоруссю, - Монастирський

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 01 жовтня 2021 14:09
Україна за два роки має облаштувати кордон з Росією і Білоруссю, - Монастирський Фото: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Протягом 2022-2023 років Україна повинна облаштувати державний кордон з Російською Федерацією та Білоруссю. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зазначив, що для цього треба 17 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МВС.

"Ми зараз інші, ніж вісім років тому. Держава докладе всіх зусиль і фінансів, щоб облаштувати нарешті ділянку кордону з Росією і Білоруссю. Наступного року має бути "велике будівництво кордонів", - заявив він.

За його словами, на кордоні з'являться інженерні споруди і в цілому новий кордон буде інтелектуальним. Монастирський підкреслив, що для повного облаштування кордонів необхідно 17 млрд гривень і вже попросив уряд закласти ці цифри в бюджет-2022.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Білорусь Денис Монастирський
NEWS
Оператор ГТС зробив заяву через початок постачання газу РФ до Угорщини в обхід України
Оператор ГТС зробив заяву через початок постачання газу РФ до Угорщини в обхід України
DAILY
Стеля для АЗС. До чого призвело держрегулювання цін на бензин і дизпаливо
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Стеля для АЗС. До чого призвело держрегулювання цін на бензин і дизпаливо