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Украина уже думает, как восстановить города, - Зеленский

Автор: Сергей Сурепин

5 марта президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым видеообращением. Глава государства сообщил, что руководство страны уже думает о будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Офис Президента.

“Как восстановить наши города, восстановить экономику. Уже есть договоренность о выделении Украине десятков миллиардов долларов на восстановление. И это только первые решения”, - сообщил Зеленский.

Также президент Украины выразил уверенность, что скоро правительство страны сможет обратиться к украинским беженцам с призывом вернуться домой. Вместе с этим, Зеленский добавил, что украинская армия наносит оккупантам такие потери, которых РФ не видела в самом страшном сне.

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