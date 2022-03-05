Україна вже думає, як відновити міста, - Зеленський

5 березня президент України Володимир Зеленський виступив з новим відеозверненням. Глава держави повідомив, що керівництво країни вже думає про майбутнє.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Офіс Президента.
"Як відновити наші міста, відновити економіку. Вже є домовленість про виділення Україні десятків мільярдів доларів на відновлення. І це тільки перші рішення", - повідомив Зеленський.
Також президент України висловив упевненість, що скоро уряд країни зможе звернутися до українських біженців із закликом повернутися додому. Разом з цим, Зеленський додав, що українська армія завдає окупантам такі втрати, яких РФ не бачила в найстрашнішому сні.
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