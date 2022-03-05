Україна вже думає, як відновити міста, - Зеленський

5 березня президент України Володимир Зеленський виступив з новим відеозверненням. Глава держави повідомив, що керівництво країни вже думає про майбутнє.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Офіс Президента .

"Як відновити наші міста, відновити економіку. Вже є домовленість про виділення Україні десятків мільярдів доларів на відновлення. І це тільки перші рішення", - повідомив Зеленський.

Також президент України висловив упевненість, що скоро уряд країни зможе звернутися до українських біженців із закликом повернутися додому. Разом з цим, Зеленський додав, що українська армія завдає окупантам такі втрати, яких РФ не бачила в найстрашнішому сні.