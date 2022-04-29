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Украина дополнительно получит почти 500 млн евро грантовых средств Всемирного банка

Новина українською →
Украина, Пятница 29 апреля 2022 13:22
Украина дополнительно получит почти 500 млн евро грантовых средств Всемирного банка Фото: Всемирный банк предоставит Украине 495 млн евро (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украина получит дополнительно 495 млн евро грантовых средств из Целевого фонда Всемирного банка. Изменение в договор подписали министр финансов Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка Аруп Банерджи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

В рамках этого дополнительного соглашения Украина получит от Норвегии, Австрии и Соединенных Штатов Америки дополнительные грантовые средства (в пределах одного гранта) в сумме 495 млн евро.

"Грант будет направлен в общий фонд государственного бюджета Украины для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на охрану здоровья, поддержки внутренне перемещенных лиц", - говорится в сообщении.

Грант будет предоставлен Украине из целевого фонда Всемирного банка в рамках программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления.

Целевой фонд создан Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития, взносы в который уже поступили от Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Великобритании, Норвегии, Австрии и США.

Напомним, в Украину 29 апреля поступило грантовое финансирование в размере 88,5 млн евро. Эти средства были предоставлены из целевого фонда доноров Всемирного банка в рамках программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления для Украины.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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