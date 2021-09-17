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Украина должна не зацикливаться на "Северном потоке-2", а смотреть в будущее, - Госдеп

Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина должна перестать зацикливаться на российском газе и маршрутах его доставки, включая "Северный поток-2". Страна должна усилить развитие атомной и возобновляемой энергии, что позволит интегрироваться в единое энергетической пространство Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью журналу НВ старшего советника Госдепа США по вопросам энергетической безопасности Амоса Хохштейна.

По его словам, Украине не следует зацикливаться на "Северном потоке-2", а нужно посмотреть в будущее. Представитель Госдепа отметил, что после запуска российского газопровода начнется большой энергетический переход и страна должна стать его частью. Для этого необходимо модернизировать энергетическую систему.

Хохштейн уточнил, что во время переговоров в США президент Владимир Зеленский подтвердил необходимость модернизации украинской энергетики.

По мнению американского дипломата, интеграции Украины в единое энергетическое пространство Европы позволит сделать возобновляемую и ядерную энергию более дешевыми.

"Я уже говорил, что хочу видеть Украину не страной, которая транспортирует молекулы, а страной, поставляющей электроны", - сказал Хохштейн.

Он уточнил, что речь идет об изменении существующей корзины энергоресурсов. В частности, об отказе от угля и расширении источников возобновляемой и атомной энергии.

"Нужно эффективно использовать залежи украинских энергетических месторождений, а не только говорить о "Северном потоке-2" и газе из России. Почему не убрать это оружие? Почему не сказать, что российский газ не так уж и важен?" - заключил Хохштейн.

Напомним, 17 сентября группа депутатов Европарламента потребовала от Еврокомиссии расследовать манипуляции российского "Газпрома" с ценами на газ и шантажом для сертификации "Северного потока-2".

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Соединенные Штаты АмерикиУкраинаСеверный поток-2