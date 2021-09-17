Україна повинна не зациклюватися на "Північному потоці-2", а дивитися в майбутнє, - Держдеп

За його словами, Україні не слід зациклюватися на" Північному потоці-2", а потрібно подивитися в майбутнє. Представник Держдепу зазначив, що після запуску російського газопроводу почнеться великий енергетичний перехід і країна повинна стати його частиною. Для цього необхідно модернізувати енергетичну систему.

Хохштейн уточнив, що під час переговорів у США президент Володимир Зеленський підтвердив необхідність модернізації української енергетики.

На думку американського дипломата, інтеграції України в єдиний енергетичний простір Європи дозволить зробити відновлювану і ядерну енергію дешевшими.

"Я вже говорив, що хочу бачити Україну не країною, яка транспортує молекули, а країною, що поставляє електрони", - сказав Хохштейн.

Він уточнив, що мова йде про зміну існуючого кошика енергоресурсів. Зокрема, про відмову від вугілля та розширення джерел відновлюваної та атомної енергії.

"Потрібно ефективно використовувати поклади українських енергетичних родовищ, а не тільки говорити про "Північний потік-2" і газ з Росії. Чому не прибрати цю зброю? Чому не сказати, що російський газ не так вже й важливий?"- уклав Хохштейн.