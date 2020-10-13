Украина должна выйти на 75 тысяч тестирований на COVID-19 в сутки в 2020

Фото: тестирование (УНИАН)

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна выйти на 75 тысяч тестирований на коронавирус методом ПЦР в сутки уже в этом году. Кабинет министров делает все возможное, чтобы избежать худших сценариев.

Об этом он сказал в ходе заседания.

"Правительство делает все возможное, чтобы усилить медицинскую систему и избежать худших сценариев. Министру здравоохранения Максиму Степанову поставлена ​​задача увеличить количество тестирований до 50 тысяч в сутки, но мы должны выйти на 75 тысяч в сутки уже в этом году", - отметил Шмыгаль.

Отметим, в Украине обнаружили рост новых случаев коронавируса, за минувшие сутки заразились 5133 человека. Больше всего заражений в Харьковской, Львовской, Днепропетровской областях и в Киеве.

Глава Минздрава Степанов сообщил, что за минувшие сутки было сделано 51 205 тестирований на коронавирус. В частности, сделано 28353 ПЦР-тестов и 22852 ИФА-тестов.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский дал ряд поручений в связи с ростом заболеваемости коронавируса.

Ранее в Минздраве также объяснили, каким образом частные лаборатории будут привлекать к бесплатному тестированию на COVID-19. Кабинет министров ранее принял соответствующее постановление.