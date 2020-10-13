ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Україна цього року має вийти на 75 тисяч тестувань на COVID-19 на добу

Україна, Вівторок 13 жовтня 2020 16:50
Україна цього року має вийти на 75 тисяч тестувань на COVID-19 на добу
Фото: тестування (УНІАН)
Автор: Маріанна Присяжнюк, Юлія Струк

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має вийти на 75 тисяч тестувань на коронавірус методом ПЛР на добу вже у цьому році. Кабінет міністрів робить усе можливе, аби уникнути найгірших сценаріїв.

Про це він сказав у ході засідання.

"Уряд робить все можливе, щоб посилити медичну систему та уникнути найгірших сценаріїв. Міністру охорони здоров'я Максиму Степанову поставлено завдання збільшити кількість тестування до 50 тисяч на добу, але ми маємо вийти на 75 тисяч на добу вже у цьому році", - зазначив Шмигаль.

Зазначимо, в Україні виявили ріст нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразились 5133 людини. Найбільше заражень в Харківській, Львівській, Дніпропетровській областях та в Києві.

Глава МОЗ Степанов повідомив, що за минулу добу було зроблено 51 205 тестувань на коронавірус. Зокрема, зроблено 28 353 ПЛР-тестів та 22 852 ІФА-тестів.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський дав низку доручень у зв'язку зі зростанням захворюваності коронавірусом.

Раніше в МОЗ також пояснили, яким чином приватні лабораторії будуть залучати до безоплатного тестування на COVID-19. Кабінет міністрів раніше прийняв відповідну постанову.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Мінстерство охорони здоров'я УкраїнитестированиеДенис ШмигальКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся