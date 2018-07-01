Украина должна укреплять международный режим деоккупации Крыма, - Порошенко

Украина должна эффективно использовать имеющиеся международно-правовые механизмы, заявил Порошенко

Украина должна укреплять международный режим деоккупации Крымского полуострова. Об этом в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Должны укреплять международный режим деоккупации Крымского полуострова. В то время, когда Россия усиленными темпами милитаризирует полуостров, восстанавливая советские базы и превращая Крым на "остров несвободы", должны максимально эффективно использовать имеющиеся международно-правовые механизмы для преобразования оккупированного полуострова на неподъемный груз для Москвы", - заявил Порошенко.

Маємо зміцнювати міжнародний режим деокупації Кримського півострова. В той час, коли Росія посиленими темпами... Опубліковано Петром Порошенком Неділя, 1 липня 2018 р.

Напомним, Европейский суд по правам человека 27 июня объединил четыре межгосударственных заявления Украины против России относительно Донбасса и Крыма в два дела.