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Интервью

Украина должна укреплять международный режим деоккупации Крыма, - Порошенко

НовостиПолитика    01.07.2018 - 16:01
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Украина должна эффективно использовать имеющиеся международно-правовые механизмы, заявил Порошенко

Украина должна укреплять международный режим деоккупации Крымского полуострова. Об этом в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Должны укреплять международный режим деоккупации Крымского полуострова. В то время, когда Россия усиленными темпами милитаризирует полуостров, восстанавливая советские базы и превращая Крым на "остров несвободы", должны максимально эффективно использовать имеющиеся международно-правовые механизмы для преобразования оккупированного полуострова на неподъемный груз для Москвы", - заявил Порошенко.

 

Маємо зміцнювати міжнародний режим деокупації Кримського півострова. В той час, коли Росія посиленими темпами...

Опубліковано Петром Порошенком Неділя, 1 липня 2018 р.

Напомним, Европейский суд по правам человека 27 июня объединил четыре межгосударственных заявления Украины против России относительно Донбасса и Крыма в два дела.

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Теги публикации: Порошенко Петр, Крым  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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