Україна повинна зміцнювати міжнародний режим деокупації Криму, - Порошенко

Україна повинна ефективно використовувати наявні міжнародно-правові механізми, заявив Порошенко

Україна повинна зміцнювати міжнародний режим деокупації Кримського півострова. Про це в Facebook повідомив президент України Петро Порошенко.

"Маємо зміцнювати міжнародний режим деокупації Кримського півострова. В той час, коли Росія посиленими темпами мілітаризує півострів, відновлюючи радянські бази і перетворюючи Крим на "острів несвободи", маємо максимально ефективно використовувати наявні міжнародно-правові механізми для перетворення окупованого півострова на непідйомний тягар для Москви", - заявив Порошенко.

Маємо зміцнювати міжнародний режим деокупації Кримського півострова. В той час, коли Росія посиленими темпами... Опубліковано Петром Порошенком Неділя, 1 липня 2018 р.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини 27 червня об'єднав чотири міждержавних заяви України проти Росії щодо Донбасу і Криму в дві справи.