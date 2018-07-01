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Україна повинна зміцнювати міжнародний режим деокупації Криму, - Порошенко

НовиниПолітика    01.07.2018 - 16:01
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Україна повинна ефективно використовувати наявні міжнародно-правові механізми, заявив Порошенко

Україна повинна зміцнювати міжнародний режим деокупації Кримського півострова. Про це в Facebook повідомив президент України Петро Порошенко.

"Маємо зміцнювати міжнародний режим деокупації Кримського півострова. В той час, коли Росія посиленими темпами мілітаризує півострів, відновлюючи радянські бази і перетворюючи Крим на "острів несвободи", маємо максимально ефективно використовувати наявні міжнародно-правові механізми для перетворення окупованого півострова на непідйомний тягар для Москви", - заявив Порошенко.

 

Маємо зміцнювати міжнародний режим деокупації Кримського півострова. В той час, коли Росія посиленими темпами...

Опубліковано Петром Порошенком Неділя, 1 липня 2018 р.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини 27 червня об'єднав чотири міждержавних заяви України проти Росії щодо Донбасу і Криму в дві справи.

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Теги публікації: Порошенко Петро, Крим  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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