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ЕСПЧ объединил в 2 дела иски Украины против России по Крыму и Донбассу

НовостиОбщество    27.06.2018 - 21:17
Иллюстративное фото: заседание ЕСПЧ (echr.coe.int)
Иллюстративное фото: заседание ЕСПЧ (echr.coe.int)

ЕСПЧ объединил 4 межгосударственных заявления Украины против РФ в два дела

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня, 27 июня, объединил четыре межгосударственных заявления Украины против России относительно Донбасса и Крыма в два дела. Об этом на странице в Facebook сообщил заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ в Украине Иван Лищина.

"Сегодня ЕСПЧ согласился с нашим ходатайством и объединил производства по межгосударственным заявлениям относительно нарушений ЕКПЧ (Европейская конвенция по правам человека, - ред.) Россией в два больших производства: по Крыму и Донбассу. Так что вместо пяти дел Украины против РФ осталось три (заявление по вывозу детей из Донбасса в РФ осталась в самостоятельном производстве)", - написал Лищина.

 
 

Напомним, в мае 2018 года Палата ЕСПЧ передала четыре дела "Украина против России" под юрисдикцию Большой палаты. Кроме того, по данным на август 2017 года, в ЕСПЧ находилось почти 3,7 тыс. индивидуальных исков, связанных с событиями в оккупированном Крыму и на Донбассе.

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Теги публикации: Донбасс, Крым, ЕСПЧ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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