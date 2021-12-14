Украина должна стать членом НАТО де-факто, чтобы это стало де-юре, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вступление страны в НАТО должно произойти де-факто, тогда это станет де-юре. Глава ведомства также напомнил, что право быть членом Альянса записано в Конституции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Резникова .

"Мы станем членами НАТО де-факто, будем внедрять стандарты, будем делать реформы. Ибо это нужно нам. Тогда придет время, когда страны Альянса примут политическое решение, и мы станем членом НАТО де-юре", - сказал Резников в ходе брифинга с министром обороны Швеции Питером Хультквистом.

Глава украинского Минобороны добавил, что право Украины стать членом НАТО записано в Конституции страны. Он добавил, что это суверенное право, за которое украинцы проливают кровь в течение последних 7 лет.