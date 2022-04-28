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Украина должна сама решать, стоит ли переносить боевые действия на территорию РФ, - Блинкен

Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты считают, что Украина должна самостоятельно решать, следует ли стремиться к переносу боевых действий на территорию России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию CNBC.

По его словам, в настоящий момент Вашингтон нацелен на то, чтобы предоставить украинцам все необходимое для вытеснения россиян с территории страны.

"Отдельный вопрос заключается в том, должны ли украинцы осуществлять действия, которые выходят за пределы их границ. Мой собственный взгляд заключается в том, что им жизненно важно делать все необходимое для защиты от российской агрессии. И выбор тактики в таком случае - это их собственное решение", - заявил Блинкен во время выступления в Сенате.

Война России против Украины идет 64-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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