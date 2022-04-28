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Україна має сама вирішувати, чи варто переносити бойові дії на територію РФ, - Блінкен

Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати вважають, що Україна повинна самостійно вирішувати, чи слід прагнути до перенесення бойових дій на територію Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію CNBC.

За його словами, зараз Вашингтон націлений на те, щоб надати українцям все необхідне для витіснення росіян з території країни.

"Окреме питання полягає в тому, чи мають українці здійснювати дії, які виходять за межі їхніх кордонів. Мій власний погляд полягає в тому, що їм життєво важливо робити все необхідне для захисту від російської агресії. І вибір тактики в такому випадку - це їх власне рішення", - заявив Блінкен під час виступу у Сенаті.

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