Фото: Хьюг Мінгареллі (РБК-Україна)

Мінгареллі заявив, що Україні необхідно відійти від радянської спадщини

Україна має реформувати сектор цивільної безпеки, щоб залишити радянське минуле. Про це заявив голова представництва ЄС в Україні посол Хьюг Мінгареллі, передає кореспондент РБК-Україна.

З його слів, консультативна місія ЄС продовжує консультувати поліцію, прокуратуру та представників суду

"Реформування сектору цивільної безпеки відповідає активним очікуванням громадян України. Ми розуміємо необхідність відійти від радянської спадщини державного апарату та впровадити діяльність нових ефективних правоохоронних органів…", - заявив Мінгареллі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Мінгареллі заявив про протидію проведенню реформ в Україні. За його словами, Україна є однією з найбільших країн регіону, тому ті, хто за 25 років змогли сформулювати свої інтереси в розріз інтересам країни, борються за те, щоб зупинити процес реформ.

Нагадаємо, що Мінгареллі і Світлична озвучили плани співробітництва. Голова представництва Європейського союзу в Україні Хюг Мінгареллі, керівник ХОДА Юлія Світлична та голова Українського представництва Європейського інвестиційного банку Жан-Ерік де Загон взяли участь у відкритті форуму Kharkiv SME day.