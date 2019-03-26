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Мингарелли заявил о противодействии проведению реформ в Украине

Новости » Политика    26.03.2019 - 11:30
Мингарелли заявил о противодействии проведению реформ в Украине
Фото: Хьюг Мингарелли (РБК-Украина)

Мингарелли отметил, что ЕС на стороне реформаторов

Реформы в Украине не происходят достаточно быстро, потому как сталкиваются с активным сопротивлением тех, кто борется за сохранение статус-кво. Об этом заявил глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, Украина является одной из наибольших стран региона, поэтому те, кто за 25 лет смог сформулировать свои интересы в разрез интересам страны, борются за то, чтобы остановить процесс реформ.

"В переходном периоде всегда происходит постоянная борьба между теми, кто пытается сохранить статус-кво и реформаторами. В Украине также есть эта борьба, но тут эта борьба намного активнее, чем в других странах переходного периода. Украина является одной из наибольших стран региона, поэтому те, кто за 25 лет смог сформулировать свои интересы в разрез интересам страны, борются за то, чтобы остановить или отсрочить процесс реформ. Поэтому не должно никого удивлять то, что процесс реформ тут не так быстр и линеен", - сказал он.

Мингарелли отметил, что ЕС на стороне реформаторов.

"Мы в ЕС, очевидно, на стороне реформаторов. Особенно, когда речь идет о реформе системы правосудия. Мы продолжим тратить много времени, сил и ресурсов, чтобы поддержать вас в вашей борьбе за систему правосудия", - отметил дипломат.

Мингарелли также назвал необходимые изменения в сфере правосудия.

"Нам необходимо обеспечить достойное исполнение новых процессуальных кодексов для того, чтобы гарантировать полную защиту обеих сторон там, где сегодня ещё так не происходит. Также чтобы продвигалась пробация, электронное правосудие и другое", - добавил он.

Напомним, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявлала, что МВФ выступает за более глубокие структурные реформы в Украине для повышения уровня жизни в стране. Ранее в МВФ оценили способность Украины погашать долги. В частности, в фонде уверены, что дефолта Украины не ожидается.

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