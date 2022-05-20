Украина должна прекратить вести любой бизнес в России и Беларуси, - эксперт

Украина должна прекратить вести любой бизнес в Беларуси и России, ведь таким образом мы продолжаем финансировать войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий экономиста Бориса Кушнирука, комментируя деятельность компании Parimatch, которая продолжает работу на рынке агрессора.

По его словам, деятельность таких компаний должна жестко контролироваться Службой безопасности Украины.

"Украина должна прекратить вести любой бизнес в России и Беларуси по крайней мере на время войны. На время войны это, бесспорно, недопустимо. Представить себе торговлю во время Второй мировой войны между, например, Германией и Британией, вряд ли можно себе представить", - заявил он.

Не все европейские компании в первые дни войны прекратили бизнес в России и Беларуси, однако под давлением общественности постепенно выходили с рынков.

"Здесь важно, чтобы мы дожимали наших бизнесменов к осознанию, что это вопрос не только в том, в какой мере это работает на врага или нет, а что это просто аморально, когда вы живете в стране, которая вынуждена вести войну, защищаясь от врага, и при этом вы сознательно, прячась, бесспорно, потому что открыто это не делаете, а прячась продолжаете вести те или иные операции со страной-врагом", - подчеркнул Кушнирук.

Напомним, букмекерская компания Parimatch продолжает работать в Беларуси. Это подтверждают баннеры компании в Минске, а также новости о жеребьевке третьего раунда Паріматч-Кубок Беларуси, анонсированные 18 мая.

Ранее в компании заявили, что отозвали франшизу в России, однако после незначительного ребрендинга компания продолжает работу.

В официальном сообщении компании о ребрендинге подчеркнули, что действующие контракты продолжат выполняться в рамках согласованных опций.

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