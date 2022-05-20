Україна має припинити вести будь-який бізнес в Росії та Білорусі, - експерт

Україна має припинити вести будь-який бізнес в Білорусі та Росії, адже таким чином ми продовжуємо фінансувати війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар економіста Бориса Кушнірука, коментуючи діяльність компанії Parimatch, що продовжує роботу на ринку агресора.

За його словами, діяльність таких компаній має жорстко контролюватися Службою безпеки України.

"Україна повинна припинити вести будь-який бізнес в Росії та Білорусі принаймні на час війни. На час війни це, безперечно, неприпустимо. Уявити собі торгівлю під час Другої світової війни між, наприклад, Німеччиною та Британією, навряд чи можна собі уявити", - заявив він.

Не всі європейські компанії у перші дні війни припинили бізнес в Росії та білорусі, однак під тиском громадськості поступово виходили з ринків.

"Тут важливо, щоб ми дотискали наших бізнесменів до усвідомлення, що це питання не тільки в тому, в якій мірі працює це на ворога чи ні, а що це просто аморально, коли ви живете в країні, яка змушена вести війну, захищаючись від ворога, і при цьому ви свідомо, ховаючись, безперечно, бо відкрито це не робите, а ховаючись продовжуєте вести ті чи інші операції з країною-ворогом", - підкреслив Кушнірук.

Нагадаємо, букмекерська компанія Parimatch продовжує працювати в Білорусі. Це підтверджують банери компанії в Мінську, а також новини про жеребкування третього раунду Паріматч-Кубок Білорусі, анонсовані 18 травня.

Раніше в компанії заявили, що відкликали франшизу в Росії, проте після незначного ребрендингу компанія продовжує роботу.

В офіційному повідомленні компанії про ребрендинг підкреслили, що діючі контракти продовжать виконуватися в рамках узгоджених опцій.

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