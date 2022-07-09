Украина должна отсрочить выплати по госдолгу: советник Зеленского предложил два варианта

"С моей точки зрения, мы должны торпедировать этот вопрос, мы должны поставить на паузу все наши выплаты по внешним долгам", - сказал он.

По его словам, есть две возможности, как это сделать.

"Первая возможность - сказать, что мы даем отсрочку на определенный период времени, скажем, на два года, а потом начнем обслуживание наших внешних долгов. Вторая возможность - сказать, что мы не выплачиваем и ставим на паузу все наши выплаты, но не даем четкого временного ориентира. После того, как война заканчивается, мы берем еще два года, и после этого начинаем обслуживание и погашение наших внешних долгов", - сообщил Устенко.

Как отметил советник Зеленского, через два после войны экономика сможет вернуться на довоенный уровень, после чего начнутся выплаты.

"Я думаю, что и первый, и второй вариант рабочие, и надо над этим активно работать. К слову, рынок, на мой взгляд, уже ждет, что мы должны сделать объявление по этому поводу", - сообщил он и добавил, что "это будет расценено как реструктуризация нашего долга", а не дефолт.