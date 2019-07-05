ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Волкер: ключом к миру в Украине является вывод российских войск

Новости » Общество    05.07.2019 - 14:52
Волкер: ключом к миру в Украине является вывод российских войск
Фото: Курт Волкер (Виталий Носач/РБК-Украина)

По его словам, жизнь местного населения улучшиться после ухода войск РФ с Донбасса

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер заявил, что ключом к миру в Украине является вывод российских войск. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Таким образом он прокомментировал публикацию о годовщине освобождения Славянска и Краматорска.

"Четкое напоминание о том, что ключом к миру в Украине является вывод российских войск. Когда они уходят, наступает мир, и жизнь местных жителей становится лучше", - написал он.

Напомним, также ранее Волкер заявил, что Россия должна внести свой вклад в достижение мира на Донбассе. 

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с Волкером во время визита в Канаду. Так, Зеленский поблагодарил Волкера за все, что лично он и администрация президента США Дональда Трампа делают для помощи Украине. Также украинский президент подчеркнул, что Украина полностью поддерживает политико-дипломатический путь достижения мира на Донбассе. 

В то же время Зеленский добавил, что Россия не демонстрирует доброй воли для урегулирования конфликта.

На Донбассе ранен украинский военный Зеленский отправился в Донецкую область
Новости Украины ДонбассКурт Волкер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь