Украина должна добиваться разблокировки портов для экспорта металлопродукции - экономист

"Сейчас у нас значительно нарушена логистика, и в таких условиях повышать налоги - очень плохая идея, ведь это вызовет цепную реакцию повышения цен на все без исключения товары и услуги. Зато Украина должна добиваться разблокирования экспорта не только зерна, но и металла, и других товаров", - уверен он.

В то же время Новак отметил, что, несмотря на важность экспорта металла для Украины, для мира эта тема не является слишком интересной. Поэтому именно украинская власть должна активно работать в этом направлении.

"Аграрку разблокировали, потому что за экспорт зерна поднялся весь мир, и Россия, в обмен на какие-то уступки, пристала к соглашению. Что же касается металла, то это не громкая политическая тема, а разблокирование экспорта неинтересно никому, кроме Украины. Но наша страна должна работать в этом направлении и добиваться разблокировки портов", - подчеркнул Новак.

Ранее главный аналитик ГМК центра Андрей Тарасенко заявил, что Украина страдает от дефицита валюты, из-за чего курс доллара постоянно повышается.

Чтобы изменить ситуацию и сбалансировать бюджет, необходимо стимулировать экспорт, и прежде всего - разблокировать морские порты для экспорта металла и руды, которые до войны давали много валютной выручки.

В то же время председатель Федерации работодателей транспорта Владимир Гусак отметил: разблокировка портов для украинского экспорта даст Украине минимум 600 миллионов долларов ежемесячно. Это позволит снизить курс доллара на 3-5 гривен, и удерживать его в дальнейшем в контролируемом коридоре.