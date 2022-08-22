Україна має домагатися розблокування портів для експорту металопродукції, - економіст

"Зараз у нас значно порушена логістика, і в таких умовах підвищувати податки - дуже погана ідея, адже це викличе ланцюгову реакцію підвищення цін на всі без винятку товари і послуги. Натомість Україна повинна домагатися розблокування експорту не тільки зерна, але й металу, і інших товарів", - впевнений він.

Водночас Новак зауважив, що, попри важливість експорту металу для України, для світу ця тема не є надто цікавою. Тож саме українська влада має активно працювати у цьому напрямі.

"Аграрку розблокували, тому що за експорт зерна піднявся увесь світ, і Росія, в обмін на якісь поступки, пристала до угоди. Що ж стосується металу, то це не є гучна політична тема, а розблокування експорту нецікаве нікому, крім України. Але наша країна має працювати у цьому напрямку, і домагатися розблокування портів", - підкреслив Новак.

Раніше головний аналітик ГМК Центру Андрій Тарасенко заявив, що Україна потерпає від дефіциту валюти, через що курс долара постійно підвищується.

Щоб змінити ситуацію та збалансувати бюджет, необхідно стимулювати експорт, і насамперед - розблокувати морські порти для експорту металу і руди, які до війни давали багато валютної виручки.

Водночас голова Федерації роботодавців транспорту Володимир Гусак зауважив: розблокування портів для українського експорту дасть Україні мінімум 600 мільйонів доларів щомісяця. Це дозволить знизити курс долара на 3-5 гривень, і утримувати його надалі у контрольованому коридорі.