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Украина должна в дальнейшем двигаться к членству в ЕС и НАТО, - Кулеба

Новости » Политика     14.06.2020 - 21:40
Украина должна в дальнейшем двигаться к членству в ЕС и НАТО, - Кулеба
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Кулеба обеспокоен распространением в украинском медиапространстве антизападной риторики

Глава Министерства иностранных дела Дмитрий Кулеба выразил обеспокоенность распространением в украинском медиапространстве антизападной риторики. Он считает, что Украина должна в дальнейшем двигаться к членству в ЕС и НАТО.

Об этом Кулеба заявил в интервью "Укринформу".

Он считает, что распространение в украинском медиапространстве антизападной риторики не отвечает интересам украинского народа. Кулеба заявил, что никакой антизападной риторики в исполнительной вертикали власти или в вертикали, ответственной за внешнюю политику, нет.

"Мы абсолютно убеждены в том, что Украина должна в дальнейшем двигаться к членству в Европейском союзе и НАТО, и я не вижу никаких даже намеков на какие-то развороты или изменение отношения к этому курсу", - заявил министр.

Как известно, Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО. Статус партнеров расширенных возможностей имеют также Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.

Напомним, в Кабинете министров пояснили, что дает Украине новый статус в НАТО.

Ранее сообщалось, что новый статус Украины никоим образом не повлияет на возможное полноправное членство в НАТО.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины ЕвросоюзНАТОДмитрий Кулеба
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