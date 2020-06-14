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Україна має надалі рухатися до членства у ЄС і НАТО, - Кулеба

Новини » Політика     14.06.2020 - 21:40
Україна має надалі рухатися до членства у ЄС і НАТО, - Кулеба
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Кулеба стурбований поширенням в українському медіапросторі антизахідної риторики

Глава Міністерства закордонних справи Дмитро Кулеба висловив стурбованість поширенням в українському медіапросторі антизахідної риторики. Він вважає, що Україна має надалі рухатися до членства у ЄС і НАТО.

Про це Кулеба заявив в інтерв’ю "Укрінформу".

Він вважає, що поширення в українському медіапросторі антизахідної риторики не відповідає інтересам українського народу. Кулеба заявив, що жодної антизахідної риторики у виконавчій вертикалі влади або у вертикалі, відповідальній за зовнішню політику, немає.

"Ми абсолютно переконані в тому, що Україна має надалі рухатися до членства у Європейському союзі і НАТО, і я не бачу жодних навіть натяків на якісь розвороти чи зміну ставлення до цього курсу" - заявив міністр.

Як відомо, Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО. Статус партнерів розширених можливостей мають також Австралія, Фінляндія, Грузія, Йорданія та Швеція.

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів пояснили, що дає Україні новий статус в НАТО.

Раніше повідомлялось, що новий статус України жодним чином не вплине на можливе повноправне членство в НАТО.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України ЕвросоюзНАТОДмитро Кулеба
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