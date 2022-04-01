UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина доказала, что является серьезным игроком, которого придется всем уважать, - Ермак

Фото: глава ОП Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В войне с Россией, которая продолжается 37-й день, Украина доказала, что является серьезным игроком на мировой арене и считаться с ним придется всем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака.

"Сегодня мы 36 дней воюем против одной из сильнейших армий мира. Мы доказали всем, что мы - серьезный игрок, которого придется уважать всем", - сказал Ермак на встрече с журналистами The New Yorker, Bild і Le Monde.

Глава ОП отметил, что еще до начала российского вторжения европейские лидеры не прислушались к призывам Украины о введении превентивных санкций против России. По его словам, такие ограничения, наравне с военной помощью, стали бы серьезным сдерживающим фактором для Москвы.

Ермак добавил, что сегодня Украина анализирует каждую введенную против России санкцию - как она работает, где научились ее обходить.

"Это санкции, которые должны иметь скорую эффективность. Сегодня идет война, мы платим высокую цену - мы платим человеческими жизнями", - подытожил глава ОП.

Напомним, ранее Ермак анонсировал новые санкции США против России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей ЕрмакВойна России против УкраиныВторжение России в УкраинуСанкции