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Украина договорилась о сотрудничестве с Космическими войсками США

Автор: Мария Кучерявец

Украина подписала меморандум с Космическими войсками США по обмену информацией и по спутниковой навигации. Это произошло во время недавнего визита в Штаты президента Владимира Зеленского.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал председатель Государственного космического агентства Владимир Тафтай.

"В рамках визита был подписан также меморандум с Космическими войсками США по обмену информацией и по спутниковой навигации. Это также позволит нам более эффективно использовать наши космические ресурсы, получать данные с американских спутников для реализации наших задач, в том числе по отслеживанию пожаров, техногенных катастроф, чрезвычайных ситуаций, использования водных ресурсов. Это важный шаг кооперации", - отметил Тафтай.

По словам главы Госкосмоса, сейчас планируется также заключение ряда других соглашений по защите технологий в космической сфере.

"Кроме того, был важный элемент нашей поездки в США - участие в 36-м космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс. Это было важно с точки зрения продвижения нашей продукции, реализации таких проектов как "Вега" и "Антарес", - добавил Тафтай.

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Соединенные Штаты АмерикиГоскосмос